Ощадбанк повідомив клієнтів про ряд змін, які вступили в дію 1 березня

З початку року банки почали анонсувати зміни в обслуговуванні клієнтів. Зокрема, деякі установи розповіли, що будуть змінювати відсоткові ставки на ряд послуг. Інші просто про закриття або навпаки появу нових послуг. Є зміни й для клієнтів Ощадбанку. З 1 березня змінюються відсоткові ставки на кошти, які клієнти накопичують на умовах “Мобільних збережень”. Мобільні заощадження — це підвищені проценти за розміщення власних коштів на накопичувальній частині банківського рахунку. Ця послуга доступна лише тим хто відкриває картковий рахунок.

Ощадбанк припиняє видачу електронних пенсійних посвідчень

Ще одна зміна, яка не на жарт схвилювала багатьох — це призупинення видачі електронних пенсійних посвідчень. Представники банку пояснили, що через війну вони не мають можливості підтримувати цей процес. Видача ЕПП це складний та багатофункціональний процес, який зараз неможливо забезпечити технічно. Ті посвідчення, які в людей вже є, залишаться чинними до заявленого терміну. Нові посвідчення видаватимуться у паперовому вигляді. Але тут виникає нова проблема, яка стосується саме ВПО. Всі особи, які станом на 24 лютого 2022 року мали статут ВПО не мали можливості отримати паперове посвідчення, а тільки електронне. Є проблема з цим і тепер. А без посвідчення людина не може виїхати закордон, будь-то пенсіонер чи інвалід.



Наразі це питання намагаються оперативно вирішити. Для консультації кажуть звертатися у відділення Пенсійного фонду за місцем проживання.

Серед інших новин, якими поділився Ощадбанк й та, що станом на весну 2023 року це найбільша за кількістю працюючих відділень банківська установа. Сьогодні в Україні працює 1800 відділень Ощаду. Також цифрою не може похвалитися жоден інший банк.