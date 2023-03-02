В скором времени украинцев сообщат о новых тарифах на коммуналку: что изменится?

В Украине уже больше года не менялись тарифы на коммунальные услуги. Цены если и поднимали, то только для бизнеса. Население платит фиксированные суммы с начала войны. В то же время вокруг все больше разговоров, что весной это изменится. Данную информацию уже подтверждают и в Офисе Президента. Там многообещающе заявили, что пришло время принимать сложные решения. По словам экспертов, точно изменятся цены на электроэнергию, и возможно изменятся цены на газ. Главный аргумент — рыночная стоимость электроэнергии и газа намного выше той, которую платят украинцы.

Известно, как могут вырасти тарифы

По словам эксперта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олега Попенко, цены на газ могут с 8 гривен за куб вырасти до 12-13 гривен за куб. Отметим, что рыночная цена почти 19 гривен, но к этому украинцы точно не готовы, и банально не смогут оплачивать подобные тарифы.



Что касается электроэнергии, то первое удорожание может установить цену на уровне 2,5-3,5 гривны за киловатт.

Когда тарифы поднимут, пока неизвестно

Что касается тарифов на газ, то здесь множество дискуссий, ведь в стране действует мораторий на этот вид коммунального тарифа. Пока продолжается военное положение, и еще 6 месяцев после его завершения газ не должен дорожать. В то же время все может измениться, ведь экономическая ситуация критическая, а разницу цены за газ покрывают именно за счет государственного бюджета.

Что касается электроэнергии, то она вырастет в цене, вероятно, уже в марте. Другого варианта нет, ведь из-за массированных ракетных ударов энергетическая инфраструктура сильно пострадала. Это все теперь нужно восстанавливать, а на это нужны большие суммы средств. Также украинцев уверяют, что в любом случае те, кто не сможет платить, смогут воспользоваться субсидиями.