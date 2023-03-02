Незабаром українців повідомлять про нові тарифи на комуналку: що зміниться?

В Україні вже понад рік не змінювалися тарифи на комунальні послуги. Ціни якщо й піднімали, то лише для бізнесу. Населення платить фіксовані суми від початку війни. Водночас навколо все більше розмов, що навесні це зміниться. Дану інформацію вже підтверджують й в Офісі Президента. Там багатообіцяюче заявили, що прийшов час приймати складні рішення. Зі слів експертів точно зміняться ціни на електроенергію, і можливо зміняться ціни на газ. Головний аргумент — ринкова вартість електроенергії та газу набагато вища від тої, яку платять українці.

Відомо, як можуть зрости тарифи

Зі слів експерта у сфері житлово-комунального господарства Олега Попенка ціни на газ можуть з 8 гривень за куб вирости до 12-13 гривень за куб. Зазначимо, що ринкова ціна майже 19 гривень, але до цього українці точно не готові, та й банально не зможуть оплачувати подібні тарифи.

Щодо електроенергії, то перше подорожчання може встановити ціну на рівні 2,5-3,5 гривні за кіловат.

Коли тарифи піднімуть поки невідомо

Стосовно тарифів на газ, то тут є безліч дискусій, адже в країні діє мораторій на цей вид комунального тарифу. Поки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення газ не повинен дорожчати. Водночас все може змінитися, адже економічна ситуація критична, а різницю ціни за газ покривають саме коштом державного бюджету.

Щодо електроенергії, то вона зросте в ціні ймовірно вже в березні. Іншого варіанту немає, адже через масовані ракетні удари енергетична інфраструктура дуже постраждала. Це все тепер потрібно відновлювати, а на це треба великі суми коштів. Також українців запевняють, що в будь-якому разі ті хто не матиме змоги платити, зможуть скористуватися субсидіями.