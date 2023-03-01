Популярная выплата возвращается: оформить помощь могут миллионы украинцев

В прошлом году в Украине стартовало очень много разновидностей денежных выплат. Но самый большой аншлаг получила выплата от ООН. Все потому, что на нее претендовало большое количество граждан. То есть это не только внутренне перемещенные лица или жители оккупированных территорий, а люди из разных уголков Украины. Это пенсионеры, одинокие матери и ряд других категорий граждан, не имеющих статуса ВПЛ, но тоже нуждающихся в материальной поддержке. Так вот, выплата возвращается. Заявки можно подавать. Сумма та же — 2200 на человека в течение трех месяцев.

Кто может оформить выплату?

В настоящее время выплата распространяется на следующие области: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская и Херсонская. Этот список может время от времени обновляться. На выплату претендуют все, кто не получал ее в прошлом году.

К основным категориям относятся также люди, доход которых не превышает 5400 гривен на одного человека. Что касается остальных категорий, то это:

Лица со статусом ВПЛ, все оставшиеся жить на оккупированных или ранее оккупированных территориях, а также люди, вернувшиеся домой в зону боевых действий или неподалеку от фронта. Семьи, где детей воспитывает только один из родителей. Пенсионеры. Люди с инвалидностью и тяжелыми хроническими заболеваниями. Семьи, где воспитываются усыновленные дети.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в один из пунктов благотворительного фонда «Право на защиту». Они являются партнерами ООН и работают во Львове, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Чернигове, Кривом Рогу, Харькове, Одессе, Николаеве и т.д. За подробной информацией обращайтесь по телефону: 0800307711.