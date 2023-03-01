Популярна виплата повертається: оформити допомогу можуть мільйони українців

Минулого року в Україні стартувало дуже багато різновидів грошових виплат. Та найбільший аншлаг отримала виплата від ООН. Все через те, що на неї претендувала велика кількість громадян. Тобто це не лише внутрішньо переміщені особи, чи мешканці окупованих територій, а люди з різних куточків України. Це пенсіонери, одинокі матері та ряд інших категорій громадян, які не мають статусу ВПО але теж потребують матеріальної підтримки. Так от, виплата повертається. Заявки вже можна подавати. Сума та сама — 2200 на одну особу протягом трьох місяців.

Хто може оформити виплату?

На даний момент виплата поширюється на такі області: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська та Херсонська. Це список може час від часу оновлюватися. На виплату претендують всі, хто не отримував її минулого року.

До основних категорій належать також люди, дохід яких не перевищує 5400 гривень на одну особу. Щодо решти категорій то це:

Особи зі статутом ВПО, всі хто залишився жити на окупованих чи раніше окупованих територіях, а також люди які повернулися додому в зону бойових дій чи неподалік від фронту. Родини, де дітей виховує лише один з батьків. Пенсіонери. Люди з інвалідністю та важкими хронічними хворобами. Родини, де виховуються усиновлені діти.

Щоб отримати виплату потрібно звернутися до одного з пунктів благодійного фонду “Право на захист”. Вони є партнерами ООН і наразі працюють у Львові, Полтаві, Кременчуці, Черкасах, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Чернігові, Кривому Розі, Харкові, Одесі, Миколаєві і т.д. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону: 0800307711.