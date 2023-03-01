Vodafone кардинально меняет стоимость услуг: новые цены будут в марте

Мобильные операторы заговорили об изменениях цен на популярные тарифы. Ранее компания Водафон публиковала информацию об изменении самих тарифов. Говорят, что потребности пользователей изменились. Люди хотят больше интернета, безлимитного доступа к популярным приложениям и меньше минут. Сейчас речь зашла об изменении стоимости звонков за границу. Теперь все, кто звонит по телефону или пишет смс людям, находящимся за границей, будут платить за это больше.

Новые тарифы начнут действовать с 7 марта

В Водафоне заявили, что новые тарифы начнут действовать уже с 7 марта. Новые цены будут следующими:

25 грн/15 мин – в 16 стран (после использования 20 пакетов мин в сутки будет 5 грн в сутки); 30 грн/5 мин – в 14 стран; От 30 грн. на другие направления; Цена сообщений за границу – 6 грн/SMS.

Сообщения с информацией об изменениях уже начали получать клиенты оператора, пользующиеся дешевыми тарифами, куда не включены минуты в роуминге. В то же время те пользователи, которые имеют более дорогие тарифы, смогут и дальше пользоваться их условиями по старой цене. Также компания предлагает клиентам подключить акцию “Доступный роуминг”. За дополнительные 50 гривен вы получите 10 Гб интернета и 100 минут для разговоров со странами ЕС.

В скором времени Украина может присоединиться к единой зоне роуминга

О такой инициативе впервые заговорили в 2017 году, но так как Украина не является членом ЕС, то этот вопрос был поставлен на паузу. Единый роуминг позволяет всем жителям ЕС общаться по одному “домашнему” тарифу. Пока украинцы, которые находятся в одной из стран Европы, тоже могут пользоваться этим роумингом. И вот, в этом году вероятно в данную сеть вступит в Украину. То есть звонить за границу можно будет по тем же тарифам, что и по Украине.