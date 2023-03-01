Vodafone кардинально змінює вартість послуг: нові ціни будуть у березні

Мобільні оператори заговорили про зміни цін на популярні тарифи. Раніше компанія Водафон публікувала інформацію про зміну самих тарифів. Говорять, що потреби користувачів змінилися. Люди хочуть більше інтернету, безлімітного доступу до популярних додатків та менше хвилин. Зараз мова зайшла за зміну вартості дзвінків закордон. Тепер всі, хто телефонує або пише смс людям, які перебувають закордоном, платитимуть за це більше.

Нові тарифи почнуть діяти з 7 березня

У Водафон заявили, що нові тарифи почнуть діяти вже з 7 березня. Нові ціни будуть наступними:

25 грн/15 хв – у 16 країн (після використання 20 пакетів мін на добу буде 5 грн на добу) 30 грн/5 хв – у 14 країн Від 30 грн. на інші напрямки Ц іна повідомлень за кордон – 6 грн/SMS.

Повідомлення з інформацією про зміни вже почали отримувати клієнти оператора, які користуються дешевими тарифами, куди не включені хвилини у роумінгу. Водночас ті користувачі, які мають дорожчі тарифи, зможуть й надалі користуватися їх умовами за старою ціною. Також, компанія пропонує клієнтам підключити акцію “Доступний роумінг”. За додаткових 50 гривень ви отримаєте 10 Гб інтернету і 100 хвилин для розмов з країнами ЄС.

Незабаром Україна може приєднатися до єдиної зони роумінгу

Про таку ініціативу вперше заговорили у 2017 році, але через те, що Україна не є членом ЄС, то дане питання було поставлено на паузу. Єдиний роумінг дозволяє всім жителям ЄС спілкуватися за одним “домашнім” тарифом. Наразі українці, які перебувають в одній з країн Європи теж можуть користуватися цим роумінгом. І ось, цьогоріч ймовірно до даної мережі вступить й Україна. Тобто телефонувати закордон можна буде за тими ж тарифами, що й по Україні.