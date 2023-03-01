Все украинские пенсионеры имеют право получать пенсию в Польше: как оформить?

С начала войны очень многие пенсионеры уехали заграницу. В то же время, их пенсия продолжает им поступать на украинские счета. Не каждый имеет возможность пользоваться ими заграницей, а тем более если пенсия приходит на отделение Укрпочты. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали об одном из нововведений, которое уже вступило в силу. Абсолютно каждый украинский пенсионер может перевести свою пенсию в Польшу и получать ее там на счет конвертированную в евро.

Как перевести пенсию?

Для того чтобы начать получать свою украинскую пенсию в Польше, нужно сделать несколько простых шагов:

Обратиться в ZUS (территориальный орган Учреждения социального страхования Польши) по месту жительства. Предоставить им пакет документов: паспорт, Pesel или карту быта, пенсионное удостоверение и справку с банковскими реквизитами собственного счета. В данном учреждении вам будет выдано заявление, которое нужно будет заполнить и отправить в Пенсионный фонд. ПФУ оперативно рассмотрит заявление и известит своим решением как самого заявителя, так и ZUS.

Деньги начнут приходить один раз в квартал, то есть не ежемесячно, на счет, который вы укажете в заявлении. Пенсия будет выплачиваться в евро по актуальному курсу НБУ.

Оформить польскую пенсию тоже можно

Украинцы, имеющие хоть какой-то официальный стаж в Польше и Украине, могут оформить и непосредственно польскую пенсию. Для этого опять же следует обращаться в ZUS и узнавать актуальную информацию. В этом случае все, как и в Украине. Чем больше стаж, тем на большую выплату вы претендуете. Размер польской пенсии зависит также от возраста заявителя, ведь в разный период времени польское законодательство работало по-разному и работодатели делали разные размеры страховых взносов.