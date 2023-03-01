Всі українські пенсіонери здобули право отримувати пенсію у Польщі: як оформити?

Від початку війни дуже багато пенсіонерів виїхали закордон. Водночас їхня пенсія продовжує їм надходити на українські рахунки. Не кожен має можливість користуватися ними закордоном, а тим паче, якщо пенсія приходить на відділення Укрпошти. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про одне з нововведень, яке вже вступило в дію. Абсолютно кожен український пенсіонер може перевести свою пенсію у Польщу і отримувати її там на тамтешній рахунок конвертовану у євро.

Як перевести пенсію?

Для того, щоб почати отримувати свою українську пенсію у Польщі, потрібно зробити кілька простих кроків:

Звернутися до ZUS (територіальний орган Установи соціального страхування Польщі) за місцем проживання. Надати їм пакет документів: паспорт, Pesel або картку побуту, пенсійне посвідчення і довідку з банківськими реквізитами власного рахунку. У даній установі вам видадуть заяву, яку потрібно буде заповнити і відправити до Пенсійного фонду. ПФУ оперативно розгляне заяву та сповістить про рішення як самого заявника, так і ZUS.

Гроші почнуть приходити один раз у квартал, тобто не щомісяця, на рахунок який ви вкажете у заяві. Пенсія виплачуватиметься у євро по актуальному на той момент курсу НБУ.

Оформити польську пенсію також можна

Українці, які мають бодай якийсь офіційний стаж у Польщі та Україні можуть оформити й безпосередньо польську пенсію. Для цього знову ж потрібно звертатися у ZUS та дізнаватися актуальну інформацію. В даному випадку все, як і в Україні. Чим більший стаж, тим на більшу виплату ви претендуєте. Розмір польської пенсії залежить також від віку заявника, адже в різний період часу польське законодавство працювало по різному і роботодавці робили різні розміри страхових внесків.