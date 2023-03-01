ПриватБанк начал активную блокировку счетов: за что прекращают обслуживание?

Если зайти на сайт Минфина, то можно прочесть очень много негативных историй от клиентов тех или иных банков. Практически все время от времени попадают в скандал, а так как ПриватБанк один из самых больших в Украине, то это название встречается на глаза чаще всего. В этот раз жалобу написала жительница оккупированной части Херсонской области. У женщины карточка ПриватБанка на которую она получает только пенсию по потере кормильца. Но на днях банк ограничил женщине доступ к счетам и в Приват24. Говорят, разблокировать их невозможно.

Потерпевшая говорит, что не делала противозаконные вещи

Женщина написала в комментарии, что в один день не смогла зайти в приложение Приват24. Позвонить по телефону на горячую линию тоже было не просто, ведь на временно оккупированных территориях плохая украинская связь. Чтобы получить ответы на свои вопросы, женщина должна была пройти верификацию, что тоже очень не просто учитывая, что все отделения на оккупированных территориях не работают.



«Просят прислать заявление с реквизитами другого банка, чтобы переслать средства со счетов. А письмо от ПриватБанка мне отправят по месту регистрации. Любопытно, каким образом? Это как понимать? Я получаю пенсию по потере кормильца на карту, и это единственное средство для проживания сейчас», – пожаловалась женщина.

В комментариях к данному посту украинцы начали писать, что сейчас банки массово блокируют счета жителей оккупированных территорий. Многие подпадают под закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В ПриватБанке ответ стандартный

В банке только ответили, что руководствуются нормами действующего законодательства и НБУ. К сожалению, разблокировать женщине счет не могут, но могут переслать ее средства на счет другого банка, который она предоставит.