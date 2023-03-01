ПриватБанк почав активне блокування рахунків: за що припиняють обслуговування?

Якщо зайти на сайт Мінфіну, то можна прочитати дуже багато негативних історій від клієнтів тих чи інших банків. Практично всі час від часу потрапляють в скандал, а через те, що ПриватБанк один з найбільших в Україні, то ця назва трапляється на очі найчастіше. Цього разу скаргу написала мешканка окупованої частини Херсонської області. Жінка має картку ПриватБанку на котру отримує лише пенсію за втратою годувальника. Але днями банк обмежив жінці доступ до рахунків та у Приват 24. Кажуть, розблокувати їх немає змоги.

Потерпіла каже, що не робила протизаконних речей

Жінка написала у коментарі, що в один день не змогла зайти у додаток Приват 24. Зателефонувати на гарячу лінію теж було не просто, адже на тимчасово окупованих територіях поганий український зв’язок. Щоб отримати відповіді на свої запитання жінка повинна була пройти верифікацію, що теж дуже не просто враховуючи, що всі відділення на окупованих територіях не працюють.

«Просять надіслати заяву з реквізитами іншого банку, щоб переслати кошти з рахунків. А листа від ПриватБанку мені відправлять за місцем реєстрації. Цікаво, яким чином? Це як розуміти? Я отримую пенсію за втратою годувальника на карту, і це єдиний засіб для проживання на даний момент», – поскаржилася жінка.

В коментарях до даного поста українці почали писати, що зараз банки масово блокують рахунки жителів окупованих територій. Багато з них підпадають під закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».

У ПриватБанку відповідь стандартна

В банку лише відповіли, що керуються нормами чинного законодавства та НБУ. На жаль розблокувати жінці рахунок не можуть, але можуть переслати її кошти на рахунок іншого банку, який вона надасть.