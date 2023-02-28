Біткоїн сповільнив темпи зростання, але це лише початок: актуальний прогноз криптовалют на тиждень

Ціна на біткоїн знизилася через інфляційні дані та заяви американських чиновників, проте все ще має потенціал росту.

Минулого тижня біткоїн знизився після досягнення пікових значень в $25 тис. за монету, впавши до $23-23,8 тис. на понеділок, 27 лютого. Аналітик компанії Esperio Александр Болтян відзначив, що, попри тимчасовий розворот тренду, у біткоїна залишається потенціал до зростання до $26 тис.

Головною причиною зниження цін на криптовалюти стала статистика інфляції в США. Також на зниження цін вплинула заява Гері Генслера, голови американської Комісії з цінних паперів та бірж, що всі криптовалюти, окрім біткоїна, можна кваліфікувати як цінні папери, оскільки вони створюються групою підприємців, які використовують безліч складних та юридично непрозорих механізмів для залучення інвесторів. Історія створення біткоїна відрізняє його від інших криптовалют.

За словами Болтяна, “криптовалютні юристи” зробили висновок, що комісія все ж не має права контролювати ринок. Однак питання більш жорсткого регулювання галузі все ще залишається актуальним, а новини про це призводять до коливань цін.

Також варто згадати про ситуацію на валютному ринку України. Ситуація на разі залишається стабільною, завдяки численним пакетам фінансової допомоги від наших західних партнерів. Завдяки цьому офіційний курс долара вдається стримувати на рівні 36,6 гривні за одиницю. Однак навіть, якщо долар “відпустять”, то чекати долара по 50 точно не варто. Ситуація в Україні залишається стабільною, а кожен успіх наших захисників на фронті сприяє покращенню ситуації.

Раніше експерти прогнозували, що долар можуть відпустити в середині літа, однак все це поки на рівні припущень. Національний банк України повністю контролює ситуацію та за потреби поступово зніматиме обмеження. Тож хвилюватися не варто, як і масово скуповувати долар для заощаджень.