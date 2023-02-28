Відродження легендарної Мрії: спробуйте себе в ролі пілота та допоможіть в відновленні знищеного літака

Днями очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров подякував Microsoft за потужну ініціативу. Мова йде про створення доповнення в популярній грі Flight Simulator за участі спеціалістів “Антонов”.

Нещодавно компанія Microsoft випустила доповнення до відеогри Flight Simulator, в якому всі бажаючі можуть спробувати себе в ролі пілота віртуальної копії легендарної української Мрії. Як повідомляють в Мінцифри, в грі відтворена реальна копія справжнього літака, з таким самим дизайном та навіть оригінальними звуками двигуна.

Всі кошти від продажу доповнення будуть витрачені на відновлення Ан-225 Мрія. Гра доступна для PC, Xbox, та в Steam.

Глава Мінцифри Михайло Федоров висловив вдячність Microsoft за таку ініціативу. За його словами команда Міністерства цифрової трансформації працювала над цим доповненням спільно з підприємством Антонов.



Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року стало відомо, що російські окупанти знищили українську Мрію“”. Це сталося в аеропорту Антонов у Гостомелі, що неподалік Києва. За оцінками підприємства для відновлення найбільшого у світі транспортного літака знадобиться близько трьох мільярдів доларів та приблизно п’ять років роботи.

Також в кінці березня минулого року було створено спеціальний фонд для відновлення одного із символів України — транспортного літака Мрія. Щодо підписання договору на права використання марки Ан-225 Мрія в новій версії продукту Microsoft, грі під назвою Flight Simulator повідомлялося на початку лютого цього року.

Ця чудова ініціатива допоможе нагадати всьому світу про події в Україні та те, що ворог знищує все на своєму шляху. Попри все легендарну Мрію буде відновлено, в тому числі завдяки Flight Simulator та суттєвій допомозі наших західних партнерів.

Нагадаємо, минулого тижня в Мінцифри повідомили, що нашумілий ChatGPT став доступним в Україні.