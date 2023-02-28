Неприятный запах и куча микробов: как просто почистить обувь изнутри

Обувая демисезонную или зимнюю обувь большинство сталкиваются с проблемой неприятного запаха ног. Даже дорогая и качественная обувь может выдавать плохой запах, если активно ходить в ней весь день. Большинство привыкли чистить обувь только сверху, а внутри максимум, что делают это вытягивают и просушивают стельки. Эксперты говорят, что это неправильно. Так можно получить не только плохой запах, но и грибок и инфекции. Необязательно каждый раз стирать обувь, можно обойтись простыми подручными методами, которые работают не хуже.

Внутри умножается много микробов

В первую очередь бороться нужно с микробами, размножающимися внутри обуви. Для этого можно купить специальные спреи и другие средства, которые могут устранить проблему. Можно пойти по более простому пути и воспользоваться народными методами. Оказывается, отлично борется с микробами и неприятным запахом – обычная соль. Более того, она убирает излишнюю влагу. Нужно взять старые носки и насыпать туда по 4 столовых ложки соли. Завязать их так, чтобы соль не рассыпалась и поместить в ботинки. Для тех, кто хочет эффекта ароматизации, можно капнуть до соли несколько капель любимого эфирного масла.

Как правильно ухаживать за обувью?

Размножения микробов можно избежать, если правильно следить за ботинками. Вот, какие простые правила нужно соблюдать:

Время от времени стирать стельки. Не просто сушить, а полноценно стирать с добавлением стирального порошка и кондиционера. Не оставляйте мокрую обувь в холодном коридоре, ведь она будет плохо сохнуть. Чем длиннее, ботинки остаются влажными, тем активнее в них размножаются микробы. В то же время и на батарею их не рекомендуют ставить, говорят от тепла, микробы тоже быстро размножаются. Просто поставьте их в теплую комнату. Если обувь очень мокрая, запихайте внутрь мешочки с солью.

Полноценно стирать обувь не рекомендуется, ведь она теряет свои защитные функции.