Повістки почали приходити мертвим людям: серед них відомий співак

В Україні триває загальна мобілізація. Повістки як вручають прямо на вулиці, так і присилають людям за домашньою адресою на робоче місце тощо. Здається, що у військкоматах доволі багато застарілої інформації, адже нерідко повістки приходять людям, яких вже немає серед живих. Так неодноразово повістки приходили чоловікам, які померли в зоні АТО.

Інколи приходять й просто особам, які померли вже кілька років тому з тих чи інших причин. Одним з таких став відомий співак Владислав Левицький (справжнє ім’я Василь), який загинув у автокатастрофі ще у 2015 році.

Про повістку повідомила родичка загиблого

Про повістку і власне фото останньої повідомила Мар’яна Волошин на своїй сторінці у Фейсбук. Там вона прикріпила і фото листа, де вказано інформацію про Левицького і вимога з’явитися до військкомату з усіма необхідними документами.

“І мертвим, і живим, і ненародженим… Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК і СП займаються на роботі разом зі своїм ВО керівником???” – підписує знімок жінка.

На даний інцидент вже відреагували у львівському ТЦК. Її представник Юрій Синюшко заявив, що вони обов’язково розберуться у цій ситуації та вияснять, як так трапилося, що померлому чоловіку було надіслано повістку.

Є думка, що таке трапилося, адже на час смерті електронні звітності не працювали, і жодної інформації до військкомату родичі померлого не надали.

Левицький трагічно загинув влітку 2015

Нагадаємо, що Владислав (Василь) Левицький загинув влітку 2015 коли їхав власним автомобілем по трасі Львів-Тернопіль у Золочівському районі. В його Тойоту врізалася вантажівка, в результаті чого він, його 33 річна сестра та 7 річна племінниця, загинули на місці.