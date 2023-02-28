Неприємний запах та купа мікробів: як просто чистити взуття зсередини

Взуваючи демисезонне або зимове взуття більшість стикаються з проблемою неприємного запаху ніг. Навіть дороге та якісне взуття може видавати поганий запах, якщо активно ходити в ньому весь день. Більшість звикли чистити взуття лише зверху, а от всередині максимум, що роблять це витягують та просушують устілки. Експерти кажуть, що це неправильно. Так можна отримати не лише поганий запах, а й грибок та різноманітні інфекції. Не обов’язково щоразу прати взуття, можна обійтися простими підручними методами, які працюють не гірше.

Всередині множиться багато мікробів

В першу чергу боротися потрібно з мікробами, які розмножуються всередині взуття. Для цього можна купити спеціальні спреї та інші засоби, які можуть вирішити проблему. Можна піти й простішим шляхом і скористуватися народними методами. Виявляється, відмінно бореться з мікробами та неприємним запахом звичайна сіль. На додаток, вона прибирає зайву вологу. Потрібно взяти старі шкарпетки і насипати туди по 4 столові ложки солі. Зав’язати їх так, щоб сіль не розсипалась і помістити в черевики. Для тих, хто хоче ефекту ароматизації можна капнути до солі кілька капель улюбленої ефірної олії.

Як правильно доглядати за взуттям?

Розмноження мікробів можна уникнути, якщо правильно слідкувати за черевиками. Ось, яких простих правил треба дотримуватись:

Час від часу прати устілки. Не просто сушити, а повноцінно прати з додаванням прального порошку і кондиціонера. Не залишайте мокре взуття у холодному коридорі, адже воно погано буде сохнути. Чим довше, черевики залишаються вологими, тим активніше в них розмножуються мікроби. Водночас і на батарею його не рекомендують ставити, кажуть від тепла мікроби теж швидко розмножуються. Просто поставте їх у теплій кімнаті. Якщо взуття дуже мокре, запхайте всередину мішечки з сіллю.

Повноцінно прати взуття не рекомендується, адже воно втрачає свої захисні функції.