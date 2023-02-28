Повестки стали приходить мертвым людям: среди них известный певец

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки как вручают прямо на улице, так и присылают людям по домашнему адресу на рабочее место. Кажется, что в военкоматах достаточно много устаревшей информации, ведь нередко повестки приходят людям, которых уже нет в живых. Так неоднократно повестки приходили мужчинам, умершим в зоне АТО.

Иногда приходят и просто лицам, умершим уже несколько лет назад по тем или иным причинам. Одним из таких стал известный певец Владислав Левицкий (настоящее имя Василий), погибший в автокатастрофе еще в 2015 году.

О повестке сообщила родственница погибшего

О повестке прикрепив собственно фото последней сообщила Марьяна Волошин на своей странице в Фейсбук. Там они прикрепили и фото письма, где указана информация о Левицком и требование явиться в военкомат со всеми необходимыми документами.

“И мертвым, и живым, и неродившимся… Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе вместе со своим ВО руководителем???” – подписывает снимок женщина.

На этот инцидент уже отреагировали во львовском ТЦК. Ее представитель Юрий Синюшко заявил, что они обязательно разберутся в этой ситуации и выяснят, как так случилось, что умершему мужчине была отправлена повестка.

Есть мнение, что такое случилось, ведь на время смерти электронные отчетности не работали, и никакой информации в военкомат родственники умершего не предоставили.

Левицкий трагически погиб летом 2015 года

Напомним, что Владислав (Василий) Левицкий погиб летом 2015 года, когда ехал собственным автомобилем по трассе Львов-Тернополь в Золочевском районе. В его Тойоту врезался грузовик в результате чего он, его 33-летняя сестра и 7-летняя племянница погибли на месте.