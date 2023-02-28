На українців чекають космічні ціни: названо перелік продуктів, які подорожчають першими

В Україні від початку війни ціни на продукти харчування живуть своїм життям. Одна лише гречка чого варта, ціна якої вже встигла досягти навіть 100 гривень за кілограм. Подорожчало абсолютно все, і на це є ряд вагомих причин. По-перше, це значне подорожчання електроенергії внаслідок чого підприємства змушені підіймати вартість своєї продукції. По-друге, високий курс валют. Тобто імпортна продукція та сировина апріорі виросли у вартості. Експерти кажуть, що ціни й надалі зростатимуть, адже з 1 січня вартість електроенергії для підприємців знову зросла і продовжить збільшуватися ще у два етапи.

Найбільше подорожчають базові продукти

Зростуть ціни як на імпортні товари, так і на продукцію, що виготовляється в Україні. Подорожчає цукор, крупи, соняшникова олія. Наразі ціна цукру різниться залежно від торгової мережі. У лютому вартість кілограма подешевшала в середньому на 20 копійок, але очікують, що незабаром зросте, як мінімум на стільки ж. Гречка, яка теж наразі дешевша ніж восени знову буде дорожчати.

Найбільше ж подорожчають овочі та фрукти. Особливо тепличні огірки, капуста, помідори тощо. Ціна подекуди може вирости відразу на кілька десятків гривень за кіло. Все через те, що дуже багато підприємців призупинили діяльність теплиць через неможливість повноцінно їх опалювати. Ті хто залишився працювати змушені підіймати ціни, щоб хоч якось покривати витрати.

Подорожчає м’ясо та курятина

Має подорожчати й м’ясо, курятина та субпродукти. Закуповувати корм для тварин дедалі дорожче, адже більшість фермерів купують імпортний продукт. Також зростуть ціни на масло, та молочну продукцію. Через регулярні вимкнення електроенергії багато підприємств зменшували обсяги виробництва, тому що молочка продукт, який при неналежній температурі швидко псується. Пропозиція стала меншою, тоді як попит не знизився, а відтак ціни автоматично зросли.