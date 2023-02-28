Украинцев ждут космические цены: назван перечень продуктов, которые подорожают первыми

В Украине с начала войны цены на продукты питания живут своей жизнью. Одна гречка чего стоит, цена которой уже успела достичь даже 100 гривен за килограмм. Подорожало абсолютно все, и на это есть ряд веских причин. Во-первых, это значительное подорожание электроэнергии, вследствие чего предприятия вынуждены поднимать стоимость своей продукции. Во-вторых, высокий курс валют. То есть импортная продукция и сырье априори выросли в цене. Эксперты говорят, что цены и дальше будут расти, ведь с 1 января стоимость электроэнергии для предпринимателей снова выросла и продолжит увеличиваться еще в два этапа.

Больше всего подорожают базовые продукты

Вырастут цены как на импортные товары, так и на производимую в Украине продукцию. Подорожает сахар, крупы, подсолнечное масло. В настоящее время цена сахара отличается в зависимости от торговой сети. В феврале стоимость килограмма подешевела в среднем на 20 копеек, но ожидают, что в скором времени вырастет, как минимум на столько же. Гречка, которая тоже пока дешевле осени снова будет дорожать.



Больше всего подорожают овощи и фрукты. Особенно тепличные огурцы, капуста, помидоры и т.д. Цена иногда может вырасти сразу на несколько десятков гривен за кило. Все потому, что очень многие предприниматели приостановили деятельность теплиц из-за невозможности полноценно их отапливать. Оставшиеся работать вынуждены поднимать цены, чтобы хоть как-то покрывать расходы.

Подорожает мясо и курятина

Должно подорожать и мясо, курятина и субпродукты. Закупать корм для животных все дороже, ведь большинство фермеров покупают импортный продукт. Также вырастут цены на масло и молочную продукцию. Из-за регулярных отключений электроэнергии многие предприятия уменьшали объемы производства, потому что молочка продукт, который при ненадлежащей температуре быстро портится. Предложение стало меньше, в то время как спрос не снизился, а затем цены автоматически выросли.