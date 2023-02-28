В ПФУ назвали ситуації, коли пенсіонери самі винні у затримці виплат: зараз таке почастішало

В Україні пенсії повинні виплачуватися до 25 числа кожного місяця. Так і трапляється, але інколи певна категорія громадян може зіштовхнутися з затримками. У ПФУ кажуть, що їхньої вини в цьому практично ніколи немає. Вони вчасно й у повному обсязі перераховують кошти на рахунки відповідних банківських установ та Укрпошти.

Ті хто отримує пенсію на поштовому відділенні зіштовхнутися з затримками можуть через саму компанію. Укрпошта працює з готівкою, а це завжди довше та важче. Також, є великий дефіцит кадрів, особливо у невеликих містечках та віддалених селах. А от, ті хто отримує пенсію через банк, можуть зіштовхнутися з затримкою лише по своїй вині.

Пенсіонери не вчасно обмінюють банківську картку

Всім хто отримує пенсію на банківську картку радять час від часу перевіряти термін її придатності. Дуже часто буває, що термін дії картки вичерпано і відповідно її потрібно обміняти. Особа це не помітила і зрозуміла що щось не так лише тоді, коли пенсія не надійшла. Під час дії воєнного стану банки можуть автоматично продовжувати дію картки, але не кожна установа таке практикує.

«Зазвичай, банківські установи самі попереджають про це через SMS або через інтернет-банкінг. Перевірити цю інформацію можна на сайті потрібного банку або зателефонувавши за гарячою лінією», – зазначають експерти. Але кажуть, що потрібно й самостійно слідкувати за цим, а особливо якщо ваш фінансовий номер не завжди активний.

Якщо картка заблокована, чи вичерпано термін її дії, не варто хвилюватися. Всі кошти все одно збережуться на вашому рахунку. Потрібно просто прийти в банк і перевипустити картку. Після цього ви без проблем знімете кошти, які у вас накопичилися.