Надбавка к пенсии от 100 до 1500 гривен: от чего зависит размер мартовской индексации 

Украинские пенсионеры ожидают повышения пенсий в марте благодаря индексации на 20%, о чем сообщил премьер-министр Украины на заседании Кабмина. В зависимости от возраста и стажа работы, некоторые пенсионеры получат скромные повышения, а другие – значительные.

Министр социальной политики Украины указала, что среднее повышение составит от 400 до 700 грн. Например, пенсионеры, вышедшие на пенсию в период с 2020 по 2022 годы, получат повышение на 100 грн. Также есть примеры, когда пенсионеры получат повышение от 120 до 460 грн в зависимости от возраста, стажа и размера выплаты. Однако следует отметить, что проект повышения еще не одобрен, хотя уже конец февраля. Документ, содержащий информацию об индексации, опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В целом ситуация с повышением пенсий в 2023 году очень неоднозначная. В конце декабря прошлого года мы слышали заявления о том, что индексация всех социальных выплат, в том числе пенсий, будет заморожена на весь год в связи с дефицитом денег в госбюджете из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В первые дни января этого года министерка социальной политики заявила о том, что индексация пенсий все же произойдет, то точную сумму назвать пока нельзя. Эксперты тогда подсчитывали, что власти должны повысить пенсии минимум на 24%, чтобы вернуть украинским пенсионерам покупательную способность довоенного времени.

Теперь Денис Шмыгаль заявил о том, что индексация все же произойдет и пенсии повысят на 20%. Но уже почти март, а законопроект еще не одобрен.

Ранее в Минсоце заявляли, что индексация вероятно пройдет в апреле, а не марте. Но в прошлом году был принят закон о перенесении индексаций социальных выплат на март. Есть много противоречивой информации, но ничего не остается, кроме как ждать.