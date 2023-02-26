Надбавка до пенсії від 100 до 1500 гривень: від чого залежить розмір березневої індексації

Українські пенсіонери очікують на підвищення пенсій у березні завдяки індексації на 20%, про що повідомив прем’єр-міністр України на засіданні Кабміну. Залежно від віку та стажу роботи, деякі пенсіонери отримають скромні підвищення, а інші – значні.

Міністр соціальної політики України вказала, що середнє підвищення становитиме від 400 до 700 грн. Наприклад, пенсіонери, які вийшли на пенсію у період із 2020 по 2022 роки, отримають підвищення на 100 грн. Також є приклади, коли пенсіонери отримають підвищення від 120 до 460 грн залежно від віку, стажу та розміру виплати. Проте слід зазначити, що проєкт підвищення ще не схвалений, хоч уже кінець лютого. Документ, що містить інформацію про індексацію, опубліковано на сайті Федерації профспілок України.

Загалом ситуація із підвищенням пенсій у 2023 році дуже неоднозначна. Наприкінці грудня минулого року ми чули заяви про те, що індексацію всіх соціальних виплат, у тому числі пенсій, буде заморожено на весь рік у зв’язку з дефіцитом грошей у держбюджеті через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

У перші дні січня цього року міністерка соціальної політики заявила про те, що індексація пенсій все ж таки відбудеться, то точну суму назвати поки не можна. Експерти тоді підраховували, що влада має підвищити пенсії мінімум на 24%, щоб повернути українським пенсіонерам купівельну спроможність довоєнного часу.

Тепер Денис Шмигаль заявив про те, що індексація все ж таки відбудеться і пенсії підвищать на 20%. Але вже майже березень, а законопроєкт ще не схвалено.

Раніше в Мінсоці заявляли, що індексація, ймовірно, пройде у квітні, а не березні. Але минулого року було ухвалено закон про перенесення індексацій соціальних виплат на березень. Є багато суперечливої ​​інформації, але нічого не залишається, окрім як чекати.