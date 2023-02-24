Коли ЗСУ отримають сучасні винищувачі: важлива заява Британського уряду

Україна не отримає від Великобританії винищувачів в найближчому майбутньому, оскільки Великобританія не готова ризикувати життями своїх військових, які повинні будуть навчати українських військових користуватися цією зброєю. За словами міністра оборони Великобританії, надаючи будь-яку зброю Україні, Великобританія має бути впевнена, що вона буде розумно використана, що передбачає навчання українських військових. Проте, у випадку з винищувачами, це потребувало б відправити до України “сотні людей”, що Великобританія не готова робити. Однак, Великобританія надала Україні майже 200 танків та гелікоптерів, щоб підсилити захист нашого неба від російських окупантів.

Єдине, що міністр оборони Великобританії навчився у цьому конфлікті, це те, що він не може контролювати або виключати нічого. Також західні партнери України пообіцяли збільшити кількість протиповітряних оборонних систем, що значно посилить захист нашого неба у боротьбі з російськими окупантами.

Ще наприкінці січня наші зенітники почали навчатися керувати системами ПРО Patriot у США. Вже цієї весни новітні системи надійдуть до України. Вони значно покращать становище, адже здатні знешкоджувати балістичні та гіперзвукові ракети, які наразі завдають чималої шкоди.

Також в річницю повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, тобто 24 лютого 2023 року, стало відомо, що Збройні сили отримали перші 14 одиниць важких танків натівського зразка Leopard.

Це перший крок до великого контрнаступу та перемоги України у цій війні. Також стало відомо, що значна кількість українських бійців проходять навчання в Сполучених Штатах Америки. Вони будуть підготовлені за найсучаснішими програмами та зможуть прорвати лінію оборони російських окупантів. За підтримки артилерії наші бійці приведуть країну до перемоги.

Також неодноразово звучали заяви від українських генералів та розвідки щодо того, що 2023 рік гарантовано принесе перемогу над російськими окупантами.