Близько 100 000 гривень на сім’ю: хто може отримати новий вид грошової допомоги

В Міністерстві соціальної політики розповіли, що українські малозабезпечені сім’ї можуть отримати близько ста тисяч гривень на розвиток власного бізнесу.

Проєкт “Рука допомоги” від Міністерства соціальної політики України — це ініціатива, спрямована на надання фінансової підтримки малому та середньому бізнесу в Україні.

Міністерство соціальної політики повідомило про програму “Рука допомоги”, яка надає безвідсоткові кредити на розвиток власного бізнесу. Загальна сума таких кредитів становить більше 9,6 мільйонів гривень. Непрацюючі громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати до 100 тисяч гривень на три роки. Кредит можна використовувати на закупівлю обладнання та матеріалів для розвитку власного бізнесу.

Повернути кредит можна декількома способами:

Достроково по частинах за затвердженим графіком центру зайнятості Протягом 30 календарних днів після закінчення трьох років з дати його отримання.

Сума повернення буде зменшуватися на розмір сплачених податків та зборів.

Є випадки, коли повертати кредит не потрібно. Наприклад, якщо підприємець сплатив податки та збори, які перевищують суму наданої допомоги, або якщо протягом першого року з дати отримання допомоги підприємець працевлаштував не менше двох людей з малозабезпечених сімей на строк не менше двох років за направленням центру зайнятості.

Для отримання такої допомоги потрібно звернутися до центру зайнятості та надати лише декілька документів:

довідку про відсутність судимості;

бізнес-план;

заяву про надання фінансової допомоги.

Тож якщо ви давно хотіли розпочати власну справу, але не могли знайти кошти для старту, то це чудовий шанс, яким просто таки необхідно скористатися. Складайте бізнес-план та швидше зверніться до центру зайнятості для того, щоб дізнатися деталі та отримати схвалення чи зауваження щодо бізнес-плану.

Чудово і те, що кредитні кошти повертати не доведеться, але це лише при умові, що ваш бізнес буде успішним, і ви зможете не лише сплатити податки на суму наданого боргу, але й дасте робочі місця іншим людям.