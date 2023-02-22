ЗСУ отримають унікальні броньовики M7 Bradley BFIST: в якій кількості та що про них відомо

Під час візиту Джозефа Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого, стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділили 460 мільйонів доларів на черговий пакет оборонної допомоги Україні.

Ближче до вечора стало відомо, що саме увійде до цього пакета. Виявилося. що офіційний Вашингтон погодив передачу Збройним силам України надсучасних броньованих машин M7 Bradley в модифікації BFIST. Ці унікальні броньовики здатні вести вогонь на великій відстані.

Що відомо про ці машини та коли ЗСУ їх отримають

Українська армія отримає лиш чотири одиниці броньованих машин M7 Bradley BFIST. Індекс машин М7 та абревіатура BFIST говорять про те, що машина не належить до бойових машин піхоти.

Машина M7 Bradley Bradley Fire Support Team (BFIST), також відома як Battle Command Vehicle (BCV), є американським бойовим броньованим транспортером, що був розроблений для підтримки вогневої підтримки з броньованої техніки, ведення розвідки та наведення на цілі високоточного озброєння.

Основні характеристики M7 Bradley BFIST включають:

Екіпаж: 3 особи (командир, водій та оператор вогневої підтримки)

Вага: 27 тонн

Довжина: 6,55 м

Ширина: 3,2 м

Висота: 3,03 м

Головна зброя: вогневий контрольний комплекс

Додаткова зброя: 7,62-мм кулемет M240B

Оптичне та електронне обладнання: тепловізор AN/VAS-13 TOW2B та інші прилади для спостереження та наведення на цілі.

Екіпаж броньовика — 4 особи. Машина здатна працювати на відстані до 20 км.

Основною функцією M7 Bradley BFIST є підтримка вогневих позицій та артилерійських батарей з місця на транспорті. Оператор вогневої підтримки може отримувати та передавати інформацію про вогневі цілі на бойову інформаційну систему, що дає можливість команді вести координацію вогню. Крім того, M7 Bradley BFIST може діяти в якості командного пункту на полі бою.

Щодо того, що ЗСУ отримають лише 4 одиниці цих машин, то варто зазначити, в США є лише 55 одиниць таких машин. Тобто це досить рідкісний вид озброєння.