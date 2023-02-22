Актуальна інформація про магнітні бурі на середу, 22 лютого

За даними спеціалістів на 22 лютого 2023 року, не передбачається значного впливу магнітних бур на Землю.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірна, а найпотужніший спалах який стався, був класу М4,43. Це може викликати помірний рівень радіоперешкод. Очікується, що геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до активного рівня. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 10%, а великого – 1%. Ймовірність спалахів класу Х на Сонці з низькою, класу М — середньою.

За даними дослідників, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей, тому попередження про них є важливим фактором контролю ризиків. Магнітні бурі також пов’язані зі збільшенням кількості інфарктів та інсультів у людей після їхнього виникнення. У цьому контексті, передбачення та моніторинг сонячної активності є дуже важливими для здоров’я людей, особливо тих, що страждають від хронічних захворювань серцево-судинної системи та метеозалежних.

Магнітні бурі виникають, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем Землі. Магнітні бурі можуть впливати на функціонування супутників, електромереж та систем зв’язку. Це може призвести до збоїв у роботі електричних систем, зокрема енергопостачання та зв’язку.

Цікаво, що найбільш відомою формою магнітних бурь є явище північного сяйва. Це світло, яке спостерігається в районах близько до Полярного кола та викликане взаємодією заряджених частинок з Сонця з магнітним полем Землі.

Одним з перших дослідників магнітних бурів був вчений з України Борис Петрович Усов, який створив теорію про динаміку зміни магнітного поля Землі.

Нагадаємо, що 20 та 21 лютого земляни відчували вплив магнітних бур, адже на Сонці стався наймасштабніший за останній рік спалах. Попередження про магнітні бурі допомагає метеозалежним підготуватися до негативного впливу, наприклад, відмовитися від вживання алкоголю, енергетиків та паління.