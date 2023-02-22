Шок для Sony: камера флагмана за 1600 $ знімає гірше за бюджетних конкурентів
Sony, основний виробник фотоматриць для мобільних пристроїв, вже котрий рік не може довести камери своїх флагманів до рівня топових моделей інших лідерів ринку. Повторюється ситуація з новим Sony Xperia 1 IV.
Останній японський флагман потрапив на тест до експертів лабораторії DxOMark, які винесли невтішний вердикт. Апарат набрав 118 балів і не зміг потрапити навіть до ТОП-50 рейтингу найкращих камерофонів.
Нагадаємо, система камер Sony Xperia 1 IV складається з трьох датчиків з роздільною здатністю 12 МП кожен. Основний та телеоб’єктив оснащені оптичною стабілізацією, а останній має ще й унікальний механізм безперервного зумування у діапазоні 3.5-5.2х. Також заявлено можливість запису HDR відео, і зйомка з кадровою частотою від 24 до 120 у роздільній здатності 4К.
За фотографування Xperia 1 IV отримав 118, а за відео – 112 балів. Експерти виділили такі переваги його камери:
- Точна експозиція та висока деталізація при більшості сценаріїв зйомки.
- Природна глибина різкості та ефект у портретному режимі.
- Ефективна стабілізація відео.
А ось недоліків виявилося набагато більше:
- Слабкий динамічний діапазон.
- Артефакти на фото за недостатнього освітлення.
- Неприродна передача відтінків шкіри за денного світла.
- Недоекспоновані фотографії у нічному режимі.
- Низька контрастність та погіршення деталізації під час зйомки з оптичним зумом.
- Проблеми з визначенням експозиції та балансу білого під час запису відео.
За підсумками тестів Sony Xperia 1 IV посів 51 місце у загальному заліку. Смартфон за 1600 доларів поступається навіть Google Pixel 6a, який зараз коштує трохи більше 300 доларів. Саме серед флагманів “японець” 41-ий, там він йде відразу за дворічним Galaxy S21 Ultra і випереджає свого молодшого брата Sony Xperia 5 IV.
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