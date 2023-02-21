Штучний інтелект може замінити священників: у США вже переконалися в цьому

Схоже штучний інтелект тепер посягає на роботу духівників. У США одразу декілька пасторів вирішили використати ChatGPT для написання проповідей.

Пастор з Кентуккі Хершаель Йорк, який водночас є деканом теологічної школи та професором християнської проповіді в Південній баптистській теологічній семінарії, заявив, що проповідям, створеним ChatGPT, “бракує їм душі”. Духівник зазначив, що церковні служби є головними засобами привернення уваги громади та передачі моральних настанов, тому використання штучного інтелекту є “лінивим” і “не душевним” підходом.

Однак чимало прихожан оцінили творчість штучного інтелекту.

В США такі випадки стають все більш поширеними. Наприклад, рабин Джошуа Франклін з Нью-Йорка, який служить єврейській спільноті, нещодавно зізнався своїй пастві, що планує виголосити проповідь, яка була сплагіачена на тему довіри, вразливості та прощення. Після закінчення проповіді, рабин попросив вірян вгадати, хто написав її. Люди не змогли, тому рабин розповів, що автором був ChatGPT. Перед службою духівник попросив чат-бота створити “проповідь на 1000 слів, пов’язану з вченням Тори”.

Інший випадок стався перед Різдвом, коли Тодд Брюер, знавець Нового Заповіту та головний редактор християнського сайту Mockingbird, звернувся до ChatGPT, щоб створити різдвяну проповідь, яка базувалася на Євангелії від Луки та містила цитати теолога Карла Барта, Мартіна Лютера, Іринея Ліонського та Барака Обами. Брюер зазначив, що не очікував, що ChatGPT зможе створити текст, кращий за ті різдвяні проповіді, які він чув упродовж багатьох років.

ChatGPT не тільки може майстерно створювати релігійні тексти, але також може успішно справлятися з юридичними та іншими текстами. Наприклад, американський суддя використовував штучний інтелект для винесення рішень та зробив висновок, що штучний інтелект здатен значно покращити ефективність системи правосуддя.