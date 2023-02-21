Вчені спробували на смак воду, якій більше 2 млрд років

Давню воду знайшли ще 2013 року. Вона знаходилася всередині однієї з канадських шахт поблизу міста Тіммінс. Там вона була прихована в тонких тріщинах граніту і зберігалася незайманою близько 2,6 млрд років, пише The India Times.

Дослідниця Барбара Шервуд Лоллар, яка вивчає знахідку разом з іншими вченими, наважилася на несподіваний вчинок. Вона спробувала воду, щоб краще розібратися у її властивостях.

Висновок: рідина виявилася дуже солоною. За словами вчених, це зумовлено хімічними реакціями, що протікають за участю води і навколишніх каменів. У ній почали формуватися мінерали. На це вказують і її колір — вода мала помаранчевий відтінок.

За консистенцією рідина була в’язкішою, ніж звична всім питна вода. Дослідниця порівнює її з кленовим сиропом.

Цікавий факт: знайдена вода була на Землі ще до того, як на планеті з’явилися перші багатоклітинні організми. Вік найдавніших оцінюється у 2,1 млрд років.