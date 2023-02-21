Известный астролог рассказал, чего ждать в годовщину войны и когда все будет идти к завершению

24 февраля будет ровно год, как Россия напала на Украину, развязав полномасштабную и кровавую войну. По поводу этой даты уже ходит много обсуждений. Информационное пространство кишит новостями о вероятном масштабном наступлении, которое оккупанты начнут с новой силой. Другие считают, что будет массовая ракета атака в несколько волн, или совсем авиа налет. Что ж, дополнительная осторожность украинцам в эти дни действительно не помешает. Но в то же время известный астролог Влад Росс считает, что это едва ли не последние конвульсии Кремля. И что в 2023 году Украина точно победит.

Наступление будет, но оно не принесет оккупантам большого успеха

Росс отмечает, что Россия действительно готовит наступление, а еще планирует объявить всеобщую мобилизацию, чтобы собрать два миллиона человек. Они будут это делать, но ничего фееричного из этого не выйдет.

“То есть Россия окончательно перейдет на военные рельсы. Люди будут под полным контролем. И Путин наберет два миллиона мобилизованных“, — подчеркнул астролог.

Следующие месяцы будут успешны именно для нас.

“ВСУ нужно разбить Москву. Тогда начнет заканчиваться война. Это может произойти уже в марте. Будет возвращение в петли Марса – раньше она проходила, когда мы ударили по Крымскому мосту. Март очень удачен для переворотов в России”, – пояснил Росс.

Эксперт говорит, что уже после 23 марта мы пойдем в убедительные атаки, подойдем к Крыму и Мариуполю, а также взорвем Крымский мост.

В августе война закончится

Также Росс отметил, что в текущем году война закончится. В июле мы это окончательно будем чувствовать, а в августе убедимся на 100%.

“До августа все должно решиться. То есть в этот период будет зачистка Украины от недругов. Поэтому Украину ждет победа в 2023 году“, — резюмировал астролог.