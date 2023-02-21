Відомий астролог розповів чого чекати в річницю війни та коли все йтиме до завершення

24 лютого буде рівно рік, як Росія напала на Україну розв’язавши повномасштабну та криваву війну. Стосовно цієї дати вже ходить багато обговорень. Інформаційний простір кишить новинами про ймовірний масштабний наступ, який окупанти розпочнуть з новою силою. Інші вважають, що буде масова ракета атака у кілька хвиль, або й зовсім авіаналіт. Що ж, додаткова обережність українцям в ці дні і справді не завадить. Та водночас відомий астролог Влад Росс вважає, що це чи не останні конвульсії Кремля. І що у 2023 році Україна точно переможе.

Наступ буде, але він не принесе окупантам великого успіху

Росс зазначає, що Росія справді готує наступ, а ще планує оголосити загальну мобілізацію, щоб зібрати два мільйони осіб. Вони будуть це робити, але нічого феєричного з цього не вийде.

“Тобто Росія остаточно перейде на військові рейки. Люди будуть під повним контролем. І Путін набере два мільйони мобілізованих“, – наголосив астролог.

Наступні місяці будуть успішними саме для нас.

“ЗСУ треба розбити Москву. Тоді почне закінчуватися війна. Це може статися вже в березні. Буде повернення в петлі Марса – раніше вона проходила, коли ми вдарили по Кримському мосту. Березень дуже вдалий для переворотів в Росії“, – пояснив Росс.

Експерт каже, що вже після 23 березня ми підемо у переконливі атаки, підійдемо до Криму та Маріуполя і підірвемо Кримський міст.

У серпні війна закінчиться

Також Росс зазначив, що цього року війна закінчиться. У липні ми це вже остаточно будемо відчувати, а в серпні переконаємось на 100%.

“До серпня все має вирішитися. Тобто в цей період буде зачистка України від недругів. Тому на Україну чекає перемога у 2023 році“, – резюмував астролог.