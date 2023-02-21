Начальник ТЦК прокомментировал вручение повесток на горнолыжных курортах и сказал, чего ждать дальше

Мобилизация продолжается уже год, однако на начало 2023 года украинцы отмечают ее существенное усиление. В частности, в прошлом году не наблюдалось таких активных вручений повесток, как сейчас. Теперь их можно получить на улице, в общественном транспорте, в общественных местах и даже на горнолыжных курортах. Именно последний инцидент произошел в Славском Львовской области. Там неподалеку от лыжных спусков сфотографировали работников военкомата, которые, очевидно, выискивали мужчин призывного возраста. Подобное сильно возмутило украинцев, но эксперты говорят, что все законно. Более того, подобная активная мобилизация еще будет продолжаться.

Ситуацию прокомментировал Александр Тищенко

Появление военных на курорте прокомментировал начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

“Что касается вручения повесток на курорте – Львовская область не исключение. У нас всеобщая мобилизация. Вручение повесток может происходить где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать. Повестки вручаются не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы человек сообщил нам о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и прочем“, — заявил Тищенко.



Также Тищенко подчеркнул, что нет смысла и причин возмущения. Ничего не законного не происходит. Вручать повестки могут не только работники военкоматов, но и руководители предприятий, управители многоквартирных домов и другие уполномоченные лица. В то же время, повестка не считается действительной, если ее вручили не лично в руки получателю. Если на ней некорректна информация о получателе, или военкомат, в который он должен появиться. Если на повестке отсутствует печать или подпись из военкомата, а также если повестка напечатана на бланках старого образца. Начиная с января 2023 бланки новые. Обращайте внимание на дату.