Начальник ТЦК прокоментував вручення повісток на гірськолижних курортах і сказав, чого чекати далі

Мобілізація триває вже рік, однак станом на початок 2023 року українці відмічають її суттєве посилення. Зокрема минулого року не спостерігалося таких активних вручень повісток, як зараз. Тепер їх можна отримати на вулиці, у громадському транспорті, у громадських місцях і навіть на гірськолижних курортах. Саме останній інцидент трапився у Славському Львівської області. Там неподалік від лижних спусків сфотографували працівників військкомату, які вочевидь вишукували чоловіків призовного віку. Подібне сильно обурило українців, але експерти кажуть, що все законно. Ба більше, подібна мобілізація ще продовжуватиметься.

Ситуацію прокоментував Олександр Тищенко

Появу військових на курорті прокоментував начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко.

“Що стосується вручення повісток на курорті – Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може відбуватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті – це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати. Повістки вручаються не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних – щоб особа повідомила нам про свій сімейний стан, стан здоров’я та інше“, – заявив Тищенко.

Також Тищенко наголосив, що немає сенсу та причин для обурення. Нічого не законного не відбувається. Вручати повістки можуть не лише працівники військкоматів, а й керівники підприємств, управителі багатоквартирних будинків та інші уповноважені на це особи. Водночас повістка не рахується дійсною, якщо її вручили не особисто в руки отримувачу. Якщо на ній некоректна інформація про отримувача, чи військкомат у який він має з’явитися. Якщо на повістці немає печатки або підпису з військкомату, а також якщо повістка надрукована на бланках старого зразка. Починаючи з січня 2023 року бланки нові. Звертайте увагу на дату.