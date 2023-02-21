Февраль закончится большими проблемами для нескольких знаков Зодиака: кому не повезет?

Остается только неделя до весны, но не все будут радоваться ее приходу. Несколько знаков Зодиака уже на этой неделе столкнутся с разными проблемами. У кого-то это будут мелкие неприятности, которые просто будут портить настроение. В других серьезные ЧП, существенно расшатывающие моральное состояние и даже заставляющие опустить руки. Астрологи предупреждают четыре знака Зодиака о тяжелом периоде.

Овен

На этой неделе у вас будет завал на работе. Причем почти все дела будут терпеть фиаско. Хуже всего вам будет даваться коллективная работа. Это точно неблагоприятное для нее время. Множество ссор, интриг, скандалов, сплетен и палок в колесах. Это то, чем закончится для вас зима. В то же время астрологи говорят, что вы можете преуспевать в индивидуальных проектах. Словом полагайтесь только на себя.

Дева

Все будет идти кувырком. Вашим планам не суждено было осуществиться. Во вторую половину недели вы планировали немало встреч, переговоров и перспективных знакомств. Забудьте. Единственное, что вас может спасти, это ваша прямолинейность и откровенность. Только это поможет не обрасти тонной отрицательных сплетен.

Скорпион

Для Скорпионов фиаско наступит на личном фронте. У вас будут любовные разочарования и к сожалению они вас очень больно ударят. Астрологи советуют отпустить ситуацию, меньше терзать себя анализом и тем более отвергать от себя все категоричные мысли. На выходных порадуйте себя отдыхом. Идеально, если вы проведете его где-нибудь на природе.

Водолей

Астрологи прогнозируют для вас очень неприятный разговор, который состоится в конце недели. В то же время, говорят, что его можно избежать, если вы будете не такими скрытными и молчаливыми. Люди думают, что вы их банально игнорируете. Отсюда и недомолвки, оскорбления и беседы, зря расшатывающие моральное состояние.