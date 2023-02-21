Лютий закінчиться великими проблемами для кількох знаків Зодіаку: кому не пощастить?

Залишається лише тиждень до весни, але не всі радітимуть її приходу. Кілька знаків Зодіаку вже цього тижня зіштовхнуться з різноманітними проблемами. В когось це будуть дрібні неприємності, що просто псуватимуть настрій. У інших серйозні ЧП, які суттєво розхитають моральний стан і навіть змусять опустити руки. Астрологи попереджають чотирьох знаків Зодіаку про важкий період.

Овен

Цього тижня у вас буде завал на роботі. При чому майже всі справи зазнають фіаско. Найгірше вам даватиметься колективна робота. Це точно несприятливий для неї час. Безліч сварок, інтриг, скандалів, пліток та палиць у колесах. Це те, чим закінчиться для вас зима. Водночас астрологи кажуть, що ви можете мати успіх в індивідуальних проєктах. Словом покладайтеся лише на себе.

Діва

Все йтиме шкереберть. Вашим планам не судилося здійснитися. На другу половину тижня ви планували чимало зустрічей, перемовин та перспективних знайомств. Забудьте. Єдине, що вас може врятувати це ваша прямолінійність та відвертість. Лише це допоможе не обрости тонною негативних пліток.

Скорпіон

Для Скорпіонів фіаско настане на особистому фронті. Ви матимете любовні розчарування і на жаль вони вас дуже боляче вдарять. Астрологи радять відпустити ситуацію, менше мучити себе аналізом і тим паче відкидати від себе всі категоричні думки. На вихідних потіште себе відпочинком. Ідеально, якщо ви проведете його десь на природі.

Водолій

Астрологи прогнозують для вас дуже неприємну розмову, яка відбудеться наприкінці тижня. Водночас кажуть, що її можна уникнути, якщо ви будете не такими скритними та мовчазними. Люди думають, що ви їх банально ігноруєте. Звідси й недомовки, образи та бесіди, які даремно розхитують моральний стан.