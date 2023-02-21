Кроме мартовской индексации, ряд пенсионеров получат еще по 700 гривен надбавки

В 2023 году все прибавки и доплаты к пенсиям были отменены. Размер минимальной зарплаты и пенсии не должен меняться в течение года из-за дефицита средств в бюджете. Однако некоторые надбавки все же оставили. Они будут приходить по умолчанию. То есть людям ничего не нужно делать. Каждый претендующий на данный вид доплаты автоматически ее получит. Речь идет о 700 гривен для женщин, воспитывающих пятерых и более детей.

Для многодетных матерей оставили прибавку к пенсии

Женщины, которые воспитывали пятерых и более детей до шестилетнего возраста, имеют право на выплату за особые заслуги перед Украиной. Такая выплата составляет 35% от прожиточного минимума. Так как по состоянию на 2023 год прожиточный минимум составляет 2093 гривны, то такая надбавка равна 732 гривне. Более того, данная категория граждан имеет право выходить на пенсию в 50 лет при наличии минимум 15 лет стажа. Речь именно об официальном стаже, вписанном в трудовую книжку и за который были отчислены взносы в Пенсионный фонд.

Оставили и ряд других надбавок

Среди наиболее ожидаемой доплаты 2023 мартовская индексация. Она коснется абсолютно всех. Согласно подсчетам экспертов, пенсию должны проиндексировать примерно на 24%. Такой индекс вышел из-за возросшего в 2022 году высокого уровня инфляции. Правда, точные цифры будут известны в конце февраля, а может даже в начале марта, когда уровень инфляции официально будет озвучен. Что касается индексации, то, к сожалению, не все ее почувствуют. Весомые доплаты получат те у кого пенсия от 6000 гривен и больше. Им досчитают примерно по 1500 гривен. Те у кого минимальная пенсия, повышение почти не почувствуют. Индексировать будут расчетную выплату, и в результате она просто сравнится с фактической.