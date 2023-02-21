Окрім березневої індексації ряд пенсіонерів отримають ще по 700 гривень надбавки

У 2023 році всі надбавки та доплати до пенсій було скасовано. Розмір мінімальної зарплати та пенсій не повинен змінюватися впродовж року через дефіцит коштів у бюджеті. Однак, деякі надбавки таки залишили. Вони відбуватимуться за замовчуванням. Тобто людям нічого не потрібно робити. Кожен хто претендує на даний вид доплати автоматично її отримає. Наразі мова про 700 гривень для жінок, які виховують п’ятьох і більше дітей.

Для багатодітних матерів залишили надбавку до пенсії

Жінки, які виховували п’ятьох та більше дітей до шестирічного віку мають право на виплату за особливі заслуги перед Україною. Така виплата становить 35% від прожиткового мінімуму. Через те, що станом на 2023 рік прожитковий мінімум становить 2 093 гривні, то така надбавка дорівнює 732 гривні. На додаток, дана категорія громадян має право виходити на пенсію у 50 років за умови наявності мінімум 15 років стажу. Мова саме про офіційний стаж, який вписаний у трудову книжку і за який було відраховано внески до Пенсійного фонду.

Залишили й ряд інших надбавок

Серед найбільш очікуваної доплати 2023 року березнева індексація. Вона торкнеться абсолютно всіх. Згідно з підрахунками експертів пенсію мають проіндексувати приблизно на 24%. Такий індекс вийшов через високий рівень інфляції, яка зросла у 2022 році. Щоправда, точні цифри буде відомо наприкінці лютого, а може й навіть на початку березня, коли рівень інфляції офіційно буде озвучено. Стосовно індексації, то на жаль не всі її відчують. Вагомі доплати отримають ті в кого пенсія від 6000 гривень і більше. Їм дорахують приблизно по 1500 гривень. Ті в кого мінімальна пенсія, підвищення майже не відчують. Індексуватимуть розрахункову виплату, і в результаті вона просто зрівняється з фактичною.