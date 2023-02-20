25 000 гривен на одну семью: кто из украинцев может рассчитывать на выплату

В Украине время от времени появляется информация о тех или иных социальных выплатах. Вот и сейчас очень приятное известие коснулось всех молодых родителей, проживающих в городе Черкассы. Местные власти решили материально поддержать молодые семьи, в которых рождаются малыши. Им будут выплачиваться единовременные пособия размером в 25 000 гривен. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Чтобы получить выплату, нужно собрать ряд документов

На выплату претендуют все семьи, которые зарегистрировали ребенка в городе Черкассы и подали документы на оформление помощи не позднее чем через полгода после родов. Заявку следует подавать в департамент социальной политики Черкасского городского совета. Заметим, что если рождается двойня или в семье трое детей, то выплата выплачивается на каждого. На помощь претендуют и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Черкассах и проживающие там минимум 9 месяцев.

Вот какой перечень документов нужно подать:

Заполненное по образцу заявление от родителя или опекуна. Оригинал и копию документа от родителя, подтверждающая его регистрацию в Черкассах. Справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика заявителя. Реквизиты банковского счета одного из родителей ребенка. Если ребенок усыновлен, то требуется копия решения об усыновлении. Документы, подтверждающие факт проживания в Черкассах. Это может быть справка с места работы, учебы, а для ВПЛ выписка из центра, где они регистрировались.

Также для лиц с инвалидностью нужно предоставить копию удостоверения. После того как все документы будут представлены и обработаны, уже через некоторое время денежные средства поступят на указанный счет. Сколько времени продлится данная выплата пока неизвестно.