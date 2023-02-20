25 000 гривень на одну сім’ю: хто з українців може розраховувати на виплату

В Україні час від часу з’являється інформація про ті чи інші соціальні виплати. От і зараз дуже приємна звістка торкнулася всіх молодих батьків, які проживають у місті Черкаси. Місцева влада вирішила матеріально підтримати молоді сім’ї, в котрих народжуються малюки. Їм виплачуватимуть одноразову допомогу розміром у 25 000 гривень. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Щоб отримати виплату потрібно зібрати ряд документів

На виплату претендують всі родини, які зареєструвати дитину в місті Черкаси та подали документи на оформлення допомоги не пізніше ніж через пів року після пологів. Заявку треба подавати у департамент соціальної політики Черкаської міської ради. Зауважимо, що якщо народжується двійня, чи у родині троє дітей, то виплата виплачується на кожного. На допомогу претендують й внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Черкасах і проживають там мінімум 9 місяців.

Ось, який перелік документів потрібно подати:

Заповнену за зразком заяву від одного з батьків або опікуна. Оригінал і копію документа від одного з батьків, яка підтверджує його реєстрацію у Черкасах. Довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків заявника. Реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини. Якщо дитина усиновлена, то потрібна копія рішення про усиновлення. Документи, які підтверджують факт проживання у Черкасах. Це може бути довідка з місця роботи, навчання, а для ВПО виписка з центру, де вони реєструвалися.

Також, для осіб з інвалідністю потрібно надати копію посвідчення. Після того, як всі документи будуть подані та оброблені, вже через деякий час кошти поступлять на вказаний рахунок. Скільки часу триватиме дана виплата поки невідомо.