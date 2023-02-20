Украинцам решили увеличить налоги и ввести проверки

В Украине собираются отменить упрощенную систему налогообложения ФЛП и возобновить проведение плановых документальных проверок. Соответствующий законопроект на днях предложили Раде члены комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Об этом сообщил глава упомянутого комитета Даниил Гетманцев.

Нардеп отметил, что законопроект №8401 предусматривает внесение целого ряда изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы, касающиеся налогообложения в военное время. Предложение принять этот документ за основу поддержали 19 из 20-ти членов налогового комитета. Сейчас законопроект готовят к рассмотрению в Верховной Раде.

Авторы законопроекта №8401 предлагают до 1 июля 2023 года внести следующие изменения в систему налогообложения:

прекратить применение упрощенной системы для ФЛП в виде уплаты единого налога в размере 2%;

обязать ФЛП I и II групп уплачивать единый налог, как это было до войны;

восстановить обязательность соблюдения сроков предоставления налоговой отчетности, получения налоговой информации, проведения проверок и т.п.;

отменить все поблажки касательно налоговых нарушений, в частности вернуть штрафы за нарушение требований налогового законодательства.

Проект закона также предусматривает отмену всех штрафных санкций в отношении налогоплательщика в момент внесения им основного платежа, начисленного во время документальных проверок, которые будут возобновлены с 1 июля. Но это правило касается только тех лиц, которые оплатят сумму налогового обязательства в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. При этом назначенная сумма обязательства не может быть обжалована.

Еще одним предложением, содержащимся в законе, является урегулирование вопроса с двойным налогообложением. Такая проблема возникла в связи с налогообложением доходов от так называемых «переходных» операций, которое началось в период действия упрощенной системы для ФЛП.

Как отметил Гетманцев, законопроект разрабатывался с целью выполнения Украиной условий меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике, принятого 8 декабря 2022 года. Его планируют рассмотреть в Раде уже в течение этой недели.