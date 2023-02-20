Виплати ВПО затримують: що відбувається та коли будуть гроші

Внутрішньо переміщені особи масово скаржаться на затримки та проблеми з виплатами. За даними Державної казначейської служби, наразі кошти спрямовані на фінансування першочергових соціальних виплат, тож вже найближчим часом дійде черга до виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Наразі ВПО масово звертаються на гарячі лінії з приводу затримки виплат допомоги на проживання. Таку інформацію повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В Державній казначейській службі запевняють, що вже найближчим часом переселенців профінансують.

За попередньою інформацією Міністерства соціальної політики на виплати ВПО вже направлено понад 5 з половиною мільярдів гривень.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пообіцяли стежити за ситуацією та регулярно оновлювати інформацію відносно фінансування переселенців.

Нагадаємо, що з першого січня цього року в Україні автоматично продовжили деякі соціальні виплати, термін дії яких скінчився під час воєнного стану. Це передбачено постановою уряд від 27 грудня 2022 року. Рішення дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто дійсно її потребує.

Також нагадуємо, що благодійна організація Карітас надає допомогу на оплату комунальних послуг. Така можливість поки є в більшості населених пунктів України. загалом можна отримати до шести тисяч гривень на оплату комуналки чи покупку дров або вугілля. Це один із численних проєктів організації, який передбачає допомогу людям, які опинилися у скруті, в тому числі через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Також з 1 березня пенсійні виплати в Україні проіндексують на 20%. Про це повідомили на засіданні уряду. Раніше експерти стверджували, що для мінімізації негативного впливу війни, пенсії потрібно підняти не менше ніж на 24%. Однак надбавку у розмірі 20% отримають не всі, адже сума буде розраховуватися індивідуально, виходячи із пенсії конкретної особи.