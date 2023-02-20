До України суне негода: у 8 областях оголошено жовтий рівень небезпеки

До України суне циклон, який принесе похолодання, значні опади та пориви вітру. Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін, а ДСНС оголосили жовтий рівень небезпеки.

За словами синоптика погіршення погоди розпочнеться вже сьогодні ввечері. У другій половині дня посиляться пориви вітру та розпочнеться дощ. Погіршення погодних умов першими відчують жителі Західної України. Вже в ніч на 21 лютого негода пошириться всією територією України.

За словами синоптика Щедріна погіршиться по всій території країни. Варто очікувати на дощі та сильний мокрий сніг. Температура на сході України буде на рівні від -3 до +1 градуса за Цельсієм, на решті території буде дещо тепліше, від +2 до +6 градусів за Цельсієм.

Станом на сьогодні, 20 лютого, одразу у восьми областях України оголошено штормове попередження.

В Держаній службі з надзвичайних ситуацій України оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Це стосується наступних областей — Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. В цих областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Пориви вітру зі швидкістю 15-20 см на секунду можуть нести значну загрозу.

При можливості залишайтеся вдома, якщо ж вам все-таки необхідно вийти з дому, будете обережними. Старайтеся не стояти під деревами, які можуть впасти, а також рекламними щитами. А ще не намагайтеся переходити дорогу, якщо пориви вітру надто сильні.

Однак ця негода буде короткостроковою. Загалом цьогорічна зима видалася доволі теплою, адже Новий рік, Різдво та Водохреще ми святкували при аномально теплій погоді, подекуди були зафіксовані температурні рекорди, в Київській області температура сягала +14 градусів за Цельсієм. Сама матінка природа цього року на нашій стороні, адже попри численні ракетні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, які призводять до відключень електропостачання, ми змогли пережити зиму.