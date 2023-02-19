Какие социальные выплаты в Украине не будут продлены автоматически: куда обращаться

Правительство сообщило, что некоторые виды социальных выплат будут автоматически продлены, тогда как для продления других понадобится обращение в социальные органы.

Украинцы имеют право на получение различных видов социальной помощи, но не все из них продляются автоматически. Министерство социальной политики опубликовало информацию о том, какие виды помощи продляются автоматически.

Таким образом автоматически будут продлены такие выплаты: Следующие выплаты и пособия продлены автоматически:

Опекунам за детей, о которых они заботятся.

На детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

На детей, чьи родители не выплачивают алименты.

Лицам с инвалидностью, которые таковыми являются с детства и детям с инвалидностью.

Лицам, заботящимся о людях с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства.

Лицам, которые не имеют права на пенсию, а также лицам с инвалидностью.

Также выплата пособия на проживание внутренне перемещенных лиц продлена автоматически, без необходимости повторного обращения или подачи каких-либо документов. До 31 декабря 2023 года переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, заботящимся о гражданах с инвалидностью I группы, а также тем, кто достиг 80-летнего возраста, продлен.

А вот что касается граждан, которые получают государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи, помощь на детей одиноким матерям, временную помощь неработающим лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получившим право на пенсию, то они обязаны лично обратиться в социальные органы и предоставить документы, чтобы подтвердить право на выплаты. Это нужно для того, чтобы органы контроля могли убедиться, что человек или семья все еще нуждаются в помощи от государства.

Однако это не касается некоторых категорий получателей социальной помощи,. Речь идет о лицах, проживающим на территориях, где ведутся боевые действия или на людей, проживающих в регионах, которые временно находятся под контролем оккупантов.

Напомним, что уже в этом марте пенсионеры получат надбавки к пенсии в размере 20%. Сумма надбавки будет рассчитываться индивидуально. Таким образом, чем выше пенсия гражданина, тем более существенной будет надбавка. Проведение индексации подтвердил премьер-министр Украины на заседании правительства 17 февраля.