Які соціальні виплати в Україні не будуть продовжені автоматично: куди звертатись

Уряд повідомив, що деякі види соціальних виплат будуть автоматично продовжені, тоді як для продовження інших знадобиться звернення до соціальних органів.

Українці мають право на здобуття різних видів соціальної допомоги, але не всі з них продовжуються автоматично. Міністерство соціальної політики опублікувало інформацію про те, які види допомоги продовжуються автоматично.

Таким чином автоматично будуть продовжені такі виплати:

Опікунам, які турбуються за дітей.

На дітей, які страждають на тяжкі захворювання.

На дітей, батьки яких не виплачують аліменти.

Особам, які мають інвалідність з дитинства та дітям з інвалідністю.

Особам, які дбають про людей з інвалідністю І та ІІ груп унаслідок психічного розладу.

Особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

Також виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб продовжено автоматично, без необхідності повторного звернення чи подання будь-яких документів. До 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючим працездатним особам, які дбають про осіб з інвалідністю І групи, а також тим, хто досяг 80-річного віку, продовжено.А от щодо громадян, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї, допомогу на дітей самотнім матерям, тимчасову допомогу непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали право на пенсію, то вони зобов’язані особисто звернутися до соціальних органів і надати документи, щоб підтвердити декларація про виплати. Це потрібно для того, щоб органи контролю могли переконатися, що людина чи сім’я все ще потребують допомоги від держави.

Однак це не стосується деяких категорій отримувачів соціальної допомоги. Йдеться про осіб, які мешкають на територіях, де ведуться бойові дії або на людей, які проживають у регіонах, які тимчасово перебувають під контролем окупантів.

Нагадаємо, що вже цього березня пенсіонери отримають надбавки до пенсії у розмірі 20%. Сума надбавки розраховуватиметься індивідуально. Таким чином, чим вища пенсія громадянина, тим суттєвішою буде надбавка. Проведення індексації підтвердив прем’єр-міністр України на засіданні уряду 17 лютого.