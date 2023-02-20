Українським переселенцям перестали виплачувати грошову допомогу: що трапилося

В Україні переселенці почали масово скаржитися на затримку фінансової допомоги від держави. Українці телефонують на гарячу лінію та повідомляють, що досі не отримали свої виплати на проживання. Про це днями повідомила прес-служба Мінреінтеграції України.

У Державній казначейській службі пояснили причину затримки виплат. Представники відомства зазначили, що зараз займаються фінансуванням найважливіших соцвиплат. Але це не означає, що допомога для ВПО є для держави чимось незначущим. Просто її не відносять до першочергових потреб населення.

У казначействі наголосили, що питання із виплатами для внутрішніх переселенців відклали зовсім ненадовго. Нарахування коштів почнеться вже найближчим часом. З цією метою у розпорядження Мінсоцполітики вже передали 5,5 млрд. грн. Також у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запевнили, що повідомлятимуть громадян про всі новини щодо фінансування виплат.

Нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи мають право на щомісячну допомогу від держави. Сума такої допомоги складає:

2 тис. грн – на дорослого;

3 тис. грн – на особу з інвалідністю чи дитину.

Оформити цей вид допомоги українці можуть у додатку «Дія» чи в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) по місцю перебування. А тим, хто вже отримував допомогу протягом минулого року, на 2023 рік її продовжать автоматично. Але лише за умови, що переселенець все ще підпадає під вимоги до отримувачів виплат.

Окрім цього особи, що постраждали внаслідок військових дій, або протягом певного часу жили на окупованих територіях можуть розраховувати на виплати від міжнародних організацій. Зокрема фінансову допомогу українцям зараз надають Міжнародний комітет Червоного хреста, ООН, Данська рада у справах біженців та інші.Та варто мап’ятати, що отримувати виплати українець може лише від однієї з цих організацій.