Украинцы могут получить 6 000 гривен на оплату коммуналки: куда обращаться

Благотворительная организация Каритас Украины объявила о готовности помочь жителям шести областей Украины в оплате коммунальных услуг и закупке твердого топлива для отопительного сезона.

Жители сразу шести областей Украины могут рассчитывать на помощь в условиях военного положения. Речь идет о жителях Полтавской, Киевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.

На получение помощи могут рассчитывать уязвимые категории населения:

внутренне перемещенные лица;

жители территорий перешедших под контроль Украины;

люди, чье жилье повреждено в результате военных действий;

жители населенных пунктов вблизи зоны боевых действий.

В месяц на оплату коммунальных услуг организация выплачивает 1800 грн, а за все 3-4 месяца отопительного сезона предоставляется денежная помощь на оплату коммунальных услуг не может превышать 6000 грн.



Жители, проживающие в указанных областях, могут получить помощь на закупку дров или угля.

В большинстве городов Украины есть офисы благотворительной организации, куда следует обращаться для получения помощи на оплату коммунальных услуг. Найти перечень адресов и телефонных номеров можно по ссылке https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-agresiyi/.

Каритас Украина является международной благотворительной организацией, которая помогает нуждающимся людям в Украине уже многие годы. Получение финансовой помощи на оплату коммунальных услуг – один из многих проектов, осуществляемых организацией.

Напомним, что украинцы, которые бесплатно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию на коммуналку. Сумма компенсации довольно существенная — 900 гривен за человека. К примеру, если к вам приехала сестра с двумя детьми, то вы можете рассчитывать на 2400 гривен ежемесячно на период отопительного сезона в качестве компенсации за коммуналку.

При этом каких-то особенных требований нет, достаточно предоставить жилье. Это может быть комната или даже спальное место в виде дивана в гостиной. Единственное условие — предоставить жилье бесплатно.