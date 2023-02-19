Украинцы могут получить 6 000 гривен на оплату коммуналки: куда обращаться
Благотворительная организация Каритас Украины объявила о готовности помочь жителям шести областей Украины в оплате коммунальных услуг и закупке твердого топлива для отопительного сезона.
Жители сразу шести областей Украины могут рассчитывать на помощь в условиях военного положения. Речь идет о жителях Полтавской, Киевской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.
На получение помощи могут рассчитывать уязвимые категории населения:
- внутренне перемещенные лица;
- жители территорий перешедших под контроль Украины;
- люди, чье жилье повреждено в результате военных действий;
- жители населенных пунктов вблизи зоны боевых действий.
В месяц на оплату коммунальных услуг организация выплачивает 1800 грн, а за все 3-4 месяца отопительного сезона предоставляется денежная помощь на оплату коммунальных услуг не может превышать 6000 грн.
Жители, проживающие в указанных областях, могут получить помощь на закупку дров или угля.
В большинстве городов Украины есть офисы благотворительной организации, куда следует обращаться для получения помощи на оплату коммунальных услуг. Найти перечень адресов и телефонных номеров можно по ссылке https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-agresiyi/.
Каритас Украина является международной благотворительной организацией, которая помогает нуждающимся людям в Украине уже многие годы. Получение финансовой помощи на оплату коммунальных услуг – один из многих проектов, осуществляемых организацией.
Напомним, что украинцы, которые бесплатно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию на коммуналку. Сумма компенсации довольно существенная — 900 гривен за человека. К примеру, если к вам приехала сестра с двумя детьми, то вы можете рассчитывать на 2400 гривен ежемесячно на период отопительного сезона в качестве компенсации за коммуналку.
При этом каких-то особенных требований нет, достаточно предоставить жилье. Это может быть комната или даже спальное место в виде дивана в гостиной. Единственное условие — предоставить жилье бесплатно.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter