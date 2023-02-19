Українці можуть отримати 6000 гривень на оплату комуналки: куди звертатися

Благодійна організація Карітас України оголосила про готовність допомогти мешканцям шести областей України в оплаті комунальних послуг та закупівлі твердого палива для опалювального сезону.

Жителі одразу шести областей України можуть розраховувати на допомогу в умовах воєнного стану. Йдеться про мешканців Полтавської, Київської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

На отримання допомоги можуть розраховувати вразливі категорії населення:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці територій, що перейшли під контроль України;

люди, чиє житло пошкоджено внаслідок воєнних дій;

мешканці населених пунктів поблизу зони бойових дій.

У місяць на оплату комунальних послуг організація виплачує 1800 грн, а за всі 3-4 місяці опалювального сезону надається грошова допомога на оплату комунальних послуг не може перевищувати 6000 грн.

Жителі, які мешкають у зазначених областях, можуть отримати допомогу на закупівлю дров чи вугілля.

Більшість міст України мають офіси благодійної організації, куди слід звертатися для отримання допомоги на оплату комунальних послуг. Знайти перелік адрес та телефонних номерів можна за посиланням https://caritas.ua/news/merezha-karitasu-dopomagaye-lyudyam-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-agresiyi/.

Карітас Україна є міжнародною благодійною організацією, яка допомагає нужденним людям в Україні вже багато років. Отримання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг – один із багатьох проєкт, які здійснюються організацією.

Нагадаємо, що українці, які безплатно надали житло внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію на комуналку. Сума компенсації є досить суттєвою — 900 гривень за людину. Наприклад, якщо до вас приїхала сестра із двома дітьми, то ви можете розраховувати на 2400 гривень щомісяця на період опалювального сезону як компенсацію за комуналку.

При цьому якихось особливих вимог немає, достатньо надати житло. Це може бути кімната або навіть спальне місце у вигляді дивану у вітальні. Єдина умова – надати житло переселенцям безплатно.