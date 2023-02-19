В Украине массово фиксируют инфицирование сальмонеллезом: как уберечься

На днях в Украине подтвердили сразу несколько вспышек сальмонеллеза. Пострадавших фиксировали в Киеве, Одессе, были единичные случаи и в других городах Украины. В столице все заболевшие накануне посещали одно и то же кафе. Эксперты пришли к выводу, что дело в некачественных яйцах.

Что такое сальмонеллез и как уберечься?

Сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, которое распространяется как среди птиц и животных, так и среди людей. Симптоматика этой болезни ужасна. Это сильная рвота и диарея, острая интоксикация организма, которая может привести даже к потере зрения, параличу и роковому завершению. Бактерия сальмонеллы чаще всего живет на куриных яйцах. Более того, она никак себя не проявляет. Инфицированное яйцо не изменяет цвет или запах. Отличить его от нормального невозможно.



Эксперты советуют всегда перестраховываться, и обязательно замачивать яйца на несколько минут в воде с содой, а затем тщательно мыть руки. Бактерия живет преимущественно на скорлупе, то есть она может и не попасть в пищу, если яйцо тщательно обработать. Особенно рискуют любители сырых яиц. Дело в том, что бактерия сальмонеллы погибает при термической обработке. Даже две три минуты в кипятке достаточно, чтобы ее убить. А вот на сырых продуктах она может жить и инфицировать долго.

Не пренебрегайте следующими правилами:

Всегда тщательно проверяйте срок годности яиц и молочной продукции. Тщательно мойте в горячей воде яйца, а затем и руки. Яйца еще можно замочить, если они из магазина. Не употребляйте в пищу сырые яйца, если вы не уверены, что они безопасны.

Лечится сальмонеллез достаточно долго, а больной нуждается в профессиональной медицинской помощи.