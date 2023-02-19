В Україні масово фіксують інфікування сальмонельозом: як вберегтися

Днями в Україні підтвердили одразу кілька спалахів сальмонельозу. Потерпілих фіксували у Києві, Одесі, були поодинокі випадки й в інших містах України. В столиці всі хто захворів напередодні відвідували одне й те саме кафе. Експерти дійшли до висновку, що справа у неякісних яйцях.

Що таке сальмонельоз і як вберегтися?

Сальмонельоз — це гостре інфекційне захворювання, яке поширюється як серед птахів і тварин, так і серед людей. Симптоматика цієї хвороби жахлива. Це сильна блювота та діарея, гостра інтоксикація організму, яка може призвести навіть до втрати зору, паралічу і фатального завершення. Бактерія сальмонели найчастіше живе на курячих яйцях. Ба більше, вона ніяк себе не проявляє. Інфіковане яйце не змінює колір чи запах. Відрізнити його від нормального нереально.

Експерти радять завжди перестраховуватися, і обов’язково замочувати яйця на кілька хвилин у воді з содою, а після цього ретельно мити руки. Бактерія живе переважно на шкаралупі, тобто вона може й не потрапити в їжу, якщо яйце ретельно обробити. Особливо ризикують ті, хто любить сирі яйця. Річ у тому, що бактерія сальмонели гине при термічній обробці. Навіть дві-три хвилини в окропі достатньо, щоб її вбити. А от на сирих продуктах вона може довго жити й інфікувати.

Не нехтуйте наступними правилами:

Завжди ретельно перевіряйте термін придатності яєць і молочної продукції. Ретельно мийте у гарячій воді яйця, а опісля і руки. Яйця ще й можна замочити, якщо вони з магазину. Не вживайте у їжу сирі яйці, якщо ви не впевнені, що вони безпечні.

Лікується сальмонельоз досить довго, а хворий потребує професійної медичної допомоги.