В Госпотребслужбе рассказали о частом нарушении супермаркетов: как защитить свои права

В украинских супермаркетах часто нарушают права потребителей. В Госпотребслужбе рассказали как действовать, если охрана магазина настаивает на осмотре личных вещей.

Проводить обыск без соответствующих документов категорически запрещено. Если к вам подошел управляющий магазином, охранник, продавец или даже владелец с требованием показать вещи, требуйте документ, который является основанием для обыска. Поскольку таких полномочий в выше перечисленных лиц нет.

Потребитель имеет право вызывать полицию в случае таких требований. В случае подозрения охранник может вызывать полицию, при этом подозрения должны быть обоснованы:

кража зафиксирована на камерах слежения;

сработала рамка на выходе из магазина;

другие покупатели заметили кражу и сообщили о ней сотрудников магазина.

Проводить обыск вещей покупателя без его согласия — это прямое нарушение прав потребителя. Если вам угрожают или не дают выйти из магазина — вызывайте полицию.

Требование провести досмотр личных вещей от охраны магазина — не единственное нарушение.

Среди самых частых нарушений также фиксируют недостаточную информацию о товарах. В некоторых магазинах цены указываются не полностью или не соответствуют реальной стоимости товаров на кассе.

Также было обнаружено, что некоторые продавцы пытаются обмануть покупателей, предлагая им товары с просроченным сроком годности. Кроме того, многие продавцы не предоставляют покупателям чеки, что затрудняет возможность вернуть товар или обменять его.

Украинские супермаркеты используют множество схем обмана для повышения прибыли. Но эксперты рекомендуют покупать товары именно в супермаркетах, поскольку на рынках ситуация на порядок хуже. В большинстве торговых точек весы преувеличивают реальный вес, принося немалую прибыль продавцам. К тому же большинство торговых точек не могут предоставить документы на товары, особенно, если речь идет о продуктах питания, а условиях хранения чаще всего не соответствуют санитарным нормам.